حالتا وفاة و949 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، ليصل عدد حالات الوفاة الى 322 حالة.وقالت الوزارة، في بيان، إن 949 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت اليوم أيضا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 187150 حالة.وأشارت إلى تسجيل 521 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 168001 حالة.