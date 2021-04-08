فنزويلا تؤكد أنها ستفوز فى «ماراثون العقوبات» الأمريكية

أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، اليوم الخميس، أن بلاده ستفوز بـ"الماراثون" ضد العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.وأعرب الوزير الفنزويلي عن أمله في تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا، مشددًا على أن بلاده "تتعلم كيف تعيش وتتجاوز العقوبات وتحبطها وتلتف عليها"، وإن كانت هذه الإجراءات قد "تسببت بأضرار كبيرة"، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام روسية.وأشار إلى أن العديد من الأصول الفنزويلية في الخارج مجمدة، وأن بلاده التي تصدر معظم نفطها إلى الولايات المتحدة يجب أن تجد الآن عملاء آخرين بعضهم يجب أن يظل سريًا حتى لا يتعرض لعقوبات أمريكية.واتهم أريازا الولايات المتحدة بأنها أرادت دائمًا "وضع يدها على الثروة الفنزويلية، ولم يكن هناك اتصال أو رد إيجابي على اليد الممدودة للرئيس نيكولاس مادورو لكننا نلاحظ درجة أقل من العدوانية"، على حد قوله.