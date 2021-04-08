7817 إصابة و34 وفاة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق عن تسجيل 7817 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة، في بيان وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 4883 حالة شفاء، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح حتى الآن 8657 شخصًا.وكانت الصحة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، أن ارتفاع الإصابات نتيجة طبيعية للتراخي وعدم الالتزام، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة حتي الآن ومن الممكن التعامل مع الزيادة رغم خطورتها.