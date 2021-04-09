بعد تصدرها الترند.. القصة الكاملة لفتاة «التيك توك هدير الهادي»

- 5 تهم واجهتها بعد القبض عليها

- موقفها القانوني

تصدر اسم فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الأخيرة وذلك بعد الحكم عليها في التحريض على الفجور، حيث قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، أول أمس الأربعاء، بتأييد حكم أول درجة بحبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.كانت مشاكل هدير الهادي قد بدأت في يوليو من العام الماضي، عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على فتيات تطبيق "تيك توك"، والتي كانت منهن بعدما نشرت مجموعة من الفيديوهات والصور على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها تطبيق "تيك توك"، ووجهت إليها بسببها عدة تهم من بينها التحريض على الفسق.وأسندت النيابة العامة لفتاة " التيك تويك" 5 تهم بعد إلقاء القبض عليها وتحريز ما تم ضبطه داخل شقتها بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة من هواتف محمولة وجهاز "لاب توب" وتحرير محضر لها، وهي نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام، والقيام بفعل فاضح بشكل علني، وممارسة الدعارة بمقابل، والإعلان عن طريق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع مرئية تتضمن الدعوة إلى لفت الأنظار للدعارة، وهي التهم التي نفت هدير صلتها بها جميعًا، وأحالتها إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكة الاقتصادية.تعاقب فتاة "التيك توك" هدير الهادي، بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة فى استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات إباحية، ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص بها.