وزير الكهرباء يتفقد مدرسة الضبعة النووية

زار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم، المدرسة الفنية التكنولوجية النووية المتقدمة بمدينة الضبعة على رأس وفدا رفيع المستوى من الخبراء المصريين والروس في العلوم النووية والذرية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.وتفقد وزير الكهرباء الفصول التعليمية والحجرات الدراسية والمعامل الإلكترونية والعلمية والورش الفنية وفندق الإقامة بالمدرسة النووية.وأوضح الدكتور محمد شاكر لطلاب المدرسة النووية أن الهدف من إنشاء تلك المدرسة الفريدة من نوعها يتركز في بناء معرفة الإنسان المصري بالتكنولوجيا النووية في مناهج التعليم.