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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر وفرنسا تبحثان التعاون العسكرى المشترك

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:59 م
السعيد شنقريحة
السعيد شنقريحة
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بحث الفريق السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي الفريق أول فرانسوا لوكوانتر، التعاون العسكري المشترك.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن الجانبين أجريا محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل البيان عن الفريق شنقريحة قوله، إن الجزائر تعتبر استقرار وأمن جيرانها مرتبطين مباشرة بأمنها، لذا، فهي تبذل جهودًا جبارة من خلال تكييف التشكيلات العسكرية على كامل حدودها، بهدف إرساء موجبات الاستقرار في بلدان الفضاء المتوسطي.

وأضاف أنه "لهذا الغرض، ووعيًا منها بحجم الخطر الذي يمثله الإرهاب على الأمن والاستقرار الإقليميين، لم تتخلف الجزائر عن القيام بمبادرات، وتقديم الدعم لجيرانها، من أجل تنسيق الجهود، على أساس نظرة مشتركة، من خلال مبادرة لجنة الأركان العملياتية المشتركة".

وتطرق الفريق شنقريحة إلى إشكالية إعادة تأهيل موقعي رڨان وإن إكر، موقعي التجارب النووية الفرنسية القديمة، قائلاً: "بودي كذلك أن أتطرق لإشكالية المفاوضات ضمن الفوج الجزائري-الفرنسي، حول مواقع التجارب النووية القديمة، والتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية، حيث أنتظر دعمكم خلال انعقاد الدورة 17 للفوج المختلط الجزائري-الفرنسي، المزمع عقدها خلال شهر مايو المقبل، بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رڨان وإن إكر، وكذا مساندتكم في هذا الإطار، بموافاتنا بالخرائط الطبوغرافية، لتمكيننا من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لحد اليوم".

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا الرمزية، ووقع الفريق أول فرانسوا لوكوانتر، على السجل الذهبي لأركان الجيش الجزائري، كما قام الوفد العسكرى الفرنسى بوضع باقة زهور بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة.

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