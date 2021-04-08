محافظ بنى سويف: تأهيل وتدريب 140 سيدة على القيادة الفاعلة

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من إنشاء المقر الدائم لفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف والذي من المقرر افتتاحه قريبا.وأشار إلى أن الفترة الماضية قد شهدت الدفع بجهود المجلس القومي للمرأة في كل برامجه وأنشطته التي تستهدف التفاعل الإيجابي مع كل قضايا المرأة وتحفيز الشراكة وتعظيم أوجه الدعم المتاحة في مجال تدعيم القيادة النسائية، حيث تم مؤخرا تدريب وتأهيل أكثر من 140 سيدة على القيادة الفاعلة تحت شعار "نحو قيادة نسائية فاعلة".جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، لتكريم القيادات النسائية المتميزة بمحافظتي بني سويف والفيوم بفندق أوبرج الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، ودينا عبدالفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف وعدد من عضوات مجلسي النواب والشيوخ ببني سويف والفيوم.