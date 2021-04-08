مطران أخميم يعلن تعليق القداسات بالإيبارشية

أعلن الأنبا بسادة، مطران أخميم، عن تعليق القداسات بالكنائس بالإيبارشية اعتبارا من الغد الجمعة.وقال الأنبا بسادة، في بيان له: يتم تعليق الخدمات والأنشطة بسبب جائحة كورونا التي زادت بطريقة بشعة أخيرًا.وتابع: على الآباء الكهنة استمرار القداسات اليومية مع عدد من الشمامسة، مختتمًا: أرجو أن نصلي جميعًا لكي يتحنن الله على العالم ويرفع هذا الوباء.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.