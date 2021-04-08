مدير «تعليم الإسكندرية» يفتتح معرض الأنشطة التربوية بإدارة وسط التعليمية

افتتح الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، المعرض السنوى للأنشطة التربوية بإدارة وسط التعليمية، اليوم، بمدرسة نبوية موسي الثانوية الرسمية لغات بإدارة وسط التعليمية.جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وأحمد كمال رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين على مستوى الجمهورية، والنائب محمد الحمامى نائب مجلس النواب، والنائب محمود قاسم، والنائب محمد جبريل من نواب مجلس الشيوخ، واللواء طلعت الدراجيني مدير عام نادى المعلمين بالإسكندرية، والسفير تونى فؤاد، والأب الفونس مرزوق، والمستشار إبراهيم عبدالله رئيس مجلس أمناء إدارة وسط، وعلا سليمان مدير عام إدارة وسط التعليمية.وتضمن المعرض أعمالا متنوعة من أعمال طلاب الإدارة في التربية الفنية والمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والوسائط التعليمية ووسائل الإيضاح في مختلف المواد ومختلف المجلات.وأشاد الدكتور محمد سعد بالحفل الفني، الذى ضم عددا من الفقرات الغنائية والمسرحية والفنية، كما أبدى إعجابه بمنتجات الطلبة المختلفة في كافة المجالات، مشيرًا إلى أهمية ممارسة الطلاب الأنشطة المختلفة والمتنوعة بجانب المقررات الدراسية لصقل مواهبهم ومساعدتهم على الابتكار والإبداع ولخلق مجتمع متكامل داخل المدرسة.وأشار مدير تعليم الإسكندرية إلى أن إيجاد بيئة داعمة للطلاب يمكنهم أن يتطوّروا من خلالها بعيدًا عن أي ضغوط، كذلك منح الطلاب الثقة اللازمة لممارسة مواهبهم وتطويرها بعيدًا عن أي مخاوف من شعورهم بأن مواهبهم غير مألوفة أو مرغوبة، مما يعود على زيادة فرص نجاحهم في المستقبل في هذه الموهبة، حيث إنّهم بدأوا بالممارسة بسنّ مبكرة وحصلوا على وقت كاف لتطوير أنفسهم ومهاراتهم.