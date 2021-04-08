وزير النقل في جولة تفقدية لورش الزقازيق: لا مكان للمقصّرين

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الخميس، ورشة الزقازيق المتخصصة في أعمال الصيانة الدورية بأنواعها المختلفة وتحهيز الجرارات والعربات وعمل العمرات للعربات المطورة.جاءت جولة الوزير التفقدية لأقسام الورشة المختلفة التقى فيها الفنيين والمهندسين، وطالب بالاهتمام بصيانة ونظافة المعدات والانضباط والالتزام بمواعيد العمل وزيادة إنتاجية الورشة وعدم خروج أي قطار إلاّ بعد التأكد من الحالة الفنية، مؤكدًا أنه لا مكان لأي مقصر أو مهمل في عمله أو في حق الركاب.وعقد وزير النقل لقاءً موسعًا مع عدد كبير من السائقين وعمال الأبراج والمزلقانات ومشرفي وكمسارية القطارات وطوائف التشغيل المختلفة حيث أكد الوزير أهمية أن يؤدي كل فرد واجباته، خاصة أن العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة، لافتًا إلى تنفيذ الوزارة مخطط للارتقاء بالعنصر البشري بالسكة الحديد وإعادة تأهيله وتدريبه على أحدث نظم التكنولوجيا وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد التي يتم تنفيذها وتشمل بجانب ذلك تطوير الأسطول الحالي من العربات وتوريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وصل منها حتى الآن 301 عربة وتوريد 6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية العالمية ومن المنتظر وصول أول قطار يوليو المقبل وكذلك التعاقد على 260 جرارًا جديدًا وصل منهم حتى الآن، 110 جرارات وتطوير الورش والمحطات والمزلقانات والبنية التحتية ونظم الإشارات التي تهدف لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.وشدد الوزير على أنه مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ خطة للتطوير الشامل لمنظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية.