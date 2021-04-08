إحباط تهريب 887 قطعة مستخضرات تجميل بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب من ضبط تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل المستوردة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة قادمة من الإمارات، اشتبه في راكب مصري الجنسية ويحمل جنسية أجنبية نظرا لسفره وعودته خلال أربعة أيام، وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه اشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي.مررت حقائب المسافر على جهاز الفحص بأشعة "X-Ray"، فتم تأكيد الاشتباه من خلال اشتباه طاقم الفحص بالأشعة، وبالعرض تقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 887 قطعة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل ملابسه الشخصية بحقائبه الثلاثة، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 172570 جنيها.تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 7 لسنة 2021.