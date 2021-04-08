وزير النقل يتابع مشروع تحديث نظم الإشارات على خط بنها

واصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة مشروعات تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى للحد من الحوادث.كما تفقد الوزير سير العمل فى محطات وورش السكة الحديد، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة والعمرات المختلفة للوحدات المتحركة.بدأت الجولة بمتابعة مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات على خط بنها - بورسعيد بطول 214 والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS)، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.وتفقد الوزير برج شبلنجة للإشارات والذى تم دخوله الخدمة بإجمالى 10 كم فى فبراير الماضى الذي يتحكم فى 26 سيمافور ضوئى و2 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا و18 موتور تحويلة، حيث شاهد الوزير عمل البرج بالنظام الإلكترونى الحديث، والذى يعتبر هذا البرج هو البرج الثانى الذى تم إدخاله الخدمة بعد برج أبوحماد الذى دخل الخدمة فى ديسمبر 2020، ويتكون المشروع من (21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقانا).ثم توجه الوزير إلى مدينة منيا القمح، حيث كان فى استقباله الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتم متابعة معدلات تنفيذ برج إشارات منيا القمح، موجها بزيادة أطقم المهندسين والفنيين والعمال فى مواقع العمل على مدار الساعة، لسرعة إنجاز مشروعات الإشارات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل، وذلك لزيادة معدلات السلامة والأمان.أشار الوزير، إلى ضرورة إعلام المواطن بشكل مستمر بالتأخيرات الناتجة عن مشروعات الإشارات التى نسابق الزمن للانتهاء منها لزيادة معدلات السلامة والأمان، كما تفقد الوزير محطة منيا القمح ووجه بتطويرها وإغلاق الأسوار المحيطة بالمحطة بحدود أملاك السكة الحديد بعد انتهاء المشروع.