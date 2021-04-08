الرئاسة التونسية: قيس سعيد يزور مصر غدًا بدعوة من الرئيس السيسى

أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان لها اليوم الخميس، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد سيجري زيارة رسمية إلى مصر، غدًا الجمعة وتستغرق يومين، بدعوة من الرئيس عبد الفتّاح السيسي.وأوضحت الرئاسة التونسية، أن الزيارة في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.