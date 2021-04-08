رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء توزيع 138 ألف كرتونة رمضان على الأسر المستحقة بالدقهلية

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:31 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، بالإشراف على بدء أعمال تعبئة كرتونة رمضان المتضمنة مواد غذائية وتموينية وياميش رمضان، بتكلفة إجمالية 18 مليونا و686 ألفا و750 جنيها لـ138 ألف كرتونة، وذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور محسن المقاول، المدير الإقليمي لمؤسسة مصر الخير، لتبدأ عمليات توزيعها على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة من خلال الإدارات الاجتماعية والجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة

وأكد نائب المحافظ حرص المحافظة بكامل أجهزتها على التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات تلك الأسر من المواد التموينية والسلع الغذائية اللازمة في شهر رمضان المبارك.

ووجّه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير، وللجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، على جهودها الملموسة وتعاونها المثمر لتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيرا بأن هناك تعاونا متميزا مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي لدعم جهودها مع الدولة، لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

«الصحة»: وصول 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

رفع 165 طن مخلفات وقمامة بالغنايم والقوصية والبداري في أسيوط

الأكثر قراءة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

سفير تايلاند بندوة «الأعلى للثقافة»: الموكب الملكى أذهل العالم

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري