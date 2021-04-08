بدء توزيع 138 ألف كرتونة رمضان على الأسر المستحقة بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، بالإشراف على بدء أعمال تعبئة كرتونة رمضان المتضمنة مواد غذائية وتموينية وياميش رمضان، بتكلفة إجمالية 18 مليونا و686 ألفا و750 جنيها لـ138 ألف كرتونة، وذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور محسن المقاول، المدير الإقليمي لمؤسسة مصر الخير، لتبدأ عمليات توزيعها على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة من خلال الإدارات الاجتماعية والجمعيات الأهلية على مستوى المحافظةوأكد نائب المحافظ حرص المحافظة بكامل أجهزتها على التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات تلك الأسر من المواد التموينية والسلع الغذائية اللازمة في شهر رمضان المبارك.ووجّه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير، وللجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، على جهودها الملموسة وتعاونها المثمر لتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيرا بأن هناك تعاونا متميزا مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي لدعم جهودها مع الدولة، لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة.