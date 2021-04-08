27 ألفًا و887 إصابة بكورونا فى بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، تسجيل 27 ألفًا و887 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليونين و499 ألفًا و507 حالات.وأوضحت الوزارة، في بيان وفقًا لموقع "بولاند.إن"، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 56 ألفًا و659 حالة بعد تسجيل 954 وفاة جديدة منذ أمس.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن مليونين و76 ألفًا و504 أشخاص، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 366 ألفًا و344 حالة على مستوى البلاد.جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 6 ملايين و790 ألفًا و945 شخصًا.يُشار إلى أن فيروس "كورونا" قد أصاب منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 133 مليون شخص بجميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و904 آلاف شخص حتى الآن.