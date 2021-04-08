الكنائس تخصص دعوات لحضور مناسبات أسبوع الآلام

بدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية استعداداتها لختام الصوم الكبير المقدس، وتنظيم الصلوات بها، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.وكشفت مصادر كنسية أن بعض الإيبارشيات قسمت مناسبات أسبوع ختام الصوم والآلام إلى عدة مناسبات، يتم الحجز المسبق للحضور بها من خلال دعوات خاصة لكل مناسبة كنسية.وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الدستور" إلى أن الكنائس أعدت دعوات حضور لقداسات جمعة ختام الصوم وأحد الشعانين والبصخات بأسبوع الآلام، والجمعة الحزينة، بحيث لا يسمح لحضور أكثر من مناسبتين فقط لكل فرد، وذلك للسماح للجميع للحضور، وللحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأوضحت أن الكنائس التي بدأت فعليًا بتوزيع الدعوات والحجز المسبق لهذه المناسبات، من بينها كنائس إيبارشية مصر القديمة وإيبارشية السويس، وعدد من الإيبارشيات الأخرى، إلا أن الكنائس تواصل حالة الطوارئ في الوقت الراهن لمتابعة الوضع الصحي بشأن كورونا بمختلف الإيبارشيات لحدوث أي مستجدات بهذا الشأن.وتابعت أنه في حالة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا ببعض الإيبارشيات سيكون هناك اتجاه لاقتصار الصلوات بهذه المناسبات على الكهنة والشمامسة فقط، وهذا مقترح مقدم بالفعل من بعض الأساقفة للبابا تواضروس بالوقت الراهن وتتم دراسته وفقًا للأوضاع الصحية بالإيبارشيات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بالكنائس.في سياق متصل أعلن الأنبا توماس، أسقف القوصية وتوابعها، عن تخصيص أسبوع للصلاة لأجل رفع وباء كورونا عن العالم ومصر، وذلك بكنيسة الأنافورة بطريق الإسكندرية.