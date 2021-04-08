رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنائس تخصص دعوات لحضور مناسبات أسبوع الآلام

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:40 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة _ مونيكا جرجس
طباعة
بدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية استعداداتها لختام الصوم الكبير المقدس، وتنظيم الصلوات بها، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر كنسية أن بعض الإيبارشيات قسمت مناسبات أسبوع ختام الصوم والآلام إلى عدة مناسبات، يتم الحجز المسبق للحضور بها من خلال دعوات خاصة لكل مناسبة كنسية.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الدستور" إلى أن الكنائس أعدت دعوات حضور لقداسات جمعة ختام الصوم وأحد الشعانين والبصخات بأسبوع الآلام، والجمعة الحزينة، بحيث لا يسمح لحضور أكثر من مناسبتين فقط لكل فرد، وذلك للسماح للجميع للحضور، وللحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الكنائس التي بدأت فعليًا بتوزيع الدعوات والحجز المسبق لهذه المناسبات، من بينها كنائس إيبارشية مصر القديمة وإيبارشية السويس، وعدد من الإيبارشيات الأخرى، إلا أن الكنائس تواصل حالة الطوارئ في الوقت الراهن لمتابعة الوضع الصحي بشأن كورونا بمختلف الإيبارشيات لحدوث أي مستجدات بهذا الشأن.

وتابعت أنه في حالة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا ببعض الإيبارشيات سيكون هناك اتجاه لاقتصار الصلوات بهذه المناسبات على الكهنة والشمامسة فقط، وهذا مقترح مقدم بالفعل من بعض الأساقفة للبابا تواضروس بالوقت الراهن وتتم دراسته وفقًا للأوضاع الصحية بالإيبارشيات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بالكنائس.

في سياق متصل أعلن الأنبا توماس، أسقف القوصية وتوابعها، عن تخصيص أسبوع للصلاة لأجل رفع وباء كورونا عن العالم ومصر، وذلك بكنيسة الأنافورة بطريق الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

«مدبولي» يؤكد حرص مصر على الوصول العادل للقاحات كورونا

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

رفع 165 طن مخلفات وقمامة بالغنايم والقوصية والبداري في أسيوط

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

سفير تايلاند بندوة «الأعلى للثقافة»: الموكب الملكى أذهل العالم

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري