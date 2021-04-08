البحرين ورئيس وزراء فرنسا السابق يبحثان سبل تعزيز العلاقات

بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء فرنسا خلال "2007– 2012" فرانسوا تشارلز أرماند فيلون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين.واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق تطوير التعاون إلى مستوى الطموح المشترك والأهداف المرسومة من قبل قيادتي البلدين الصديقين.وتطرق الوزير البحريني، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، إلى البيئة الاستثمارية الملائمة التي تتميز بها المملكة، والتي جعلتها الوجهة الأولى للمشاريع والاستثمارات العالمية، وجعلها اليوم تشكل الأساس القوي للبنية الاقتصادية البحرينية.