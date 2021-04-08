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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفدًا من بنك ناصر الاجتماعي

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:23 م
الدكتور منصور حسن،
الدكتور منصور حسن،
بنى سويف - محمد حفيظ
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استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من بنك ناصر الاجتماعي برئاسة محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وذلك بحضور الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، واللواء طبيب محمد رضا عوض، مدير مركز التأهيل الطبي للقوات المسلحة سابقًا ورئيس جمعية رضا عوض الخيرية، وذلك في إطار بروتوكول لبحث سبل التعاون بين الجامعة والبنك في مجال خدمة وتنمية المجتمع وفي دعم المراكز البحثية والمساهمة في تطويرها.

وأشاد الدكتور رئيس الجامعة بجهود بنك ناصر الاجتماعي في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 خاصةً بناء الإنسان والعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدًا على حرص الجامعة توطيد أواصر التعاون مع كل الجهات التي تهدف لتقديم خدمات لمنتسبي الجامعة والمجتمع المحلي.

وأشار "حسن" إلى أنه سيتم تقديم حزمة من الخدمات المشتركة من بنك ناصر الاجتماعي لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، خاصة في مجال خدمة وتنمية المجتمع وفي دعم المراكز البحثية والمساهمة في تطويرها.

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