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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: قدمنا خدمات صحية بالمجان فى مستشفيات الوزارة خلال كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:08 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكدت الدكتورة هالة وزيرة الصحة والسكان أنه خلال جائحة فيروس كورونا تم تقديم الخدمات الصحية للمصريين وغير المصريين بالمجان في كافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى الحرص على استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية خلال الجائحة لأمراض القلب والأورام والأمراض المزمنة وغيرها، مؤكدة أن العالم فقد الملايين من الأرواح خلال جائحة كورونا.

وتابعت أنه تم تقديم الدعم النفسي والمالي، والاجتماعي للأطقم الطبية، من خلال رسائل الدعم المستمر للقيادة السياسية للأطقم الطبية وإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية لدعم المصابين وأسر المتوفين من الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التدريب المستمر مع كبرى المنصات التعليمية عالميا لتحسين مستوى التدريب والتعليم المهني للأطقم الطبية بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأشارت الوزيرة إلى القرار المهم الدي اتخذته الدولة في إغلاق جزئي لبعض الأنشطة خلال جائحة فيروس كورونا وليس إغلاق كامل، حيث أوضحت أن عدد سكان مصر واليابان يساوي عدد سكان ٤ دول ( فرنسا، إيطاليا، أسبانيا وانجلترا)، حيث حرصت مصر على إجراء مسح محدد ومستهدف لحالات فيروس كورونا وإغلاق جزئي وكانت نسب الوفيات حوالي ٢١ ألف حالة، بينما تجاوزت الوفيات في ال ٤ دول حوالي ٤٠٠ ألف حالة وفاة.

كما لفتت الوزيرة إلى مشاركة مصر في الأبحاث العلمية ووضع البروتوكولات العلمية، بالإضافة إلى مشاركتها في التجارب الإكلينيكية مع عدد من دول العالم لتطوير لقاح فيروس كورونا من أجل الإنسانية، كما أشارت إلى تطبيق صحة مصر والذي تم إطلاقه ويضم كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطن المصري.

وفي ختام كلمتها أكدت الوزيرة تضامن مصر مع العديد من الدول من خلال إرسال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وألبان الأطفال وذلك لدول (إريتريا، الصومال، إثيوبيا، بوروندي، جنوب السودان، تشاد، السودان، ليبيا، الأردن، إيطاليا، لبنان، العراق، جيبوتي، اليمن والصين).

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