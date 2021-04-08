غدًا.. طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 25
الخميس 08/أبريل/2021 - 03:26 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، نهار غد الجمعة، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع رياج نشطة على كافة الأنحاء.
كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ويتوقع الخبراء وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبا)، إلى جانب نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كم س.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة جدا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 25 13
الإسكندرية 20 14
وادى النطرون 20 15
طنطا 24 12
شبين الكوم 25 13
دمنهور 20 14
بلطيم 20 14
مطروح 19 13
السلوم 20 14
سيوة 20 15
بورسعيد 20 15
دمياط 20 15
الزقازيق 25 14
المنصورة 25 13
الإسماعيلية 26 15
السويس 26 16
العريش 21 15
رفح 21 15
رأس سدر 15 16
نخل 24 14
نويبع 26 20
طابا 25 19
كاترين 24 14
الطور 26 21
شرم الشيخ 29 21
الغردقة 30 23
مرسى علم 29 20
الفيوم 26 14
بنى سويف 26 15
المنيا 27 15
أسيوط 28 16
سوهاج 32 18
قنا 34 18
الأقصر 34 19
أسوان 35 20
ادفو 35 21
أبوسمبل 35 21
الوادى الجديد 34 20
شلاتين 30 19
أبورماد 28 18
حلايب 29 18
رأس حدربة 28 17.
كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ويتوقع الخبراء وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبا)، إلى جانب نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كم س.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة جدا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 25 13
الإسكندرية 20 14
وادى النطرون 20 15
طنطا 24 12
شبين الكوم 25 13
دمنهور 20 14
بلطيم 20 14
مطروح 19 13
السلوم 20 14
سيوة 20 15
بورسعيد 20 15
دمياط 20 15
الزقازيق 25 14
المنصورة 25 13
الإسماعيلية 26 15
السويس 26 16
العريش 21 15
رفح 21 15
رأس سدر 15 16
نخل 24 14
نويبع 26 20
طابا 25 19
كاترين 24 14
الطور 26 21
شرم الشيخ 29 21
الغردقة 30 23
مرسى علم 29 20
الفيوم 26 14
بنى سويف 26 15
المنيا 27 15
أسيوط 28 16
سوهاج 32 18
قنا 34 18
الأقصر 34 19
أسوان 35 20
ادفو 35 21
أبوسمبل 35 21
الوادى الجديد 34 20
شلاتين 30 19
أبورماد 28 18
حلايب 29 18
رأس حدربة 28 17.