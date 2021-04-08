غدًا.. طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، نهار غد الجمعة، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع رياج نشطة على كافة الأنحاء.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.ويتوقع الخبراء وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبا)، إلى جانب نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كم س.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة جدا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 25 13الإسكندرية 20 14وادى النطرون 20 15طنطا 24 12شبين الكوم 25 13دمنهور 20 14بلطيم 20 14مطروح 19 13السلوم 20 14سيوة 20 15بورسعيد 20 15دمياط 20 15الزقازيق 25 14المنصورة 25 13الإسماعيلية 26 15السويس 26 16العريش 21 15رفح 21 15رأس سدر 15 16نخل 24 14نويبع 26 20طابا 25 19كاترين 24 14الطور 26 21شرم الشيخ 29 21الغردقة 30 23مرسى علم 29 20الفيوم 26 14بنى سويف 26 15المنيا 27 15أسيوط 28 16سوهاج 32 18قنا 34 18الأقصر 34 19أسوان 35 20ادفو 35 21أبوسمبل 35 21الوادى الجديد 34 20شلاتين 30 19أبورماد 28 18حلايب 29 18رأس حدربة 28 17.