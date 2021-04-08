أستاذ أمراض صدرية: جميع علاجات كورونا كانت أدوية لفيروسات أخرى

قال محمد حنتيرة، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة طنطا، إن جائحة كورونا هي التي قللت من حجم النشاطات المقدمة من قبل الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، لكنها قدمت الدعم لعدد يتجاوز 30 طبيبًا خلال فترة انتشار الفيروس خلال الفترة الماضية.تابع أن الامتحان المقدم من الدبلومة الأوروبية ستدعم منه الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية بعدد 40 طالبًا، وما يفوق ذلك يمكنه الدخول على حسابه الشخصي.أوضح أن علاج فيروس "سي" استخدم عدة مرات في علاج فيروس كورونا، وحقق نتائج ممتازة، وذلك لأنه يعمل على تقليل تكاثر الفيروس.أضاف أن كل الأدوية المستخدمة في علاج كورونا كانت أدوية لفيروسات أخرى ضمن تجارب سريرية، معلقًا: "حققت نتائج جديدة في عدد كبير من الحالات"، مؤكدًا أن تقييم الفيروس عادة ما يكون بالأعراض.يأتي ذلك في ظل انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، تحت لواء شركة فاركو، منذ قليل، في فندق هيلتون بمنطقة هليوبوليس، للإعلان عن إقامة امتحان الدبلومة الأوروبية للأمراض الصدرية في مصر، ودعم 50 طبيبًا متخصصًا في الأمراض الصدرية لدخول الامتحان والخضوع للتدريب والامتحان وتحمل كل النفقات، وسط حضور عدد من الأطباء، من بينهم طارق صفوت، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، وعادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، ونائب الجمعية، وعصام جودة أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الإسكندرية، ونادر فصيح، دكتور طب الأطفال بجامعة الإسكندرية.وكذلك الطبيب أشرف مدكور أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، ومحمد حنتيرة أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة طنطا، بالإضافة إلى هشام النشرتي، مدير عام الشركة الأوروبية والعامرية للأدوية.