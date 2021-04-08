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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: المبادرات الرئاسية جنبتنا خسائر كبيرة في الأرواح خلال جائحة كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:06 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي أشادت بها كبرى المنظمات الدولية، حيث سلم الدكتور "تيدروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، تقارير التحقق الخاصة بالمبادرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشملت التقارير التي عكف عليها 1000 خبير من المنظمة خلال 10 آلاف ساعة عمل، إلى أن تلك المبادرة أضخم وأنجح حملة على مستوى البشرية من حيث الجودة ونطاق المسح والسرعة.

وأوضحت خلال مشاركتها في مؤتمر حقوق الإنسان "بناء عالم ما بعد الجائحة"، أنه تم فحص 70 مليون مواطن على مدار 7 شهور وتم اكتشاف وعلاج 2.2 مليون مواطن من فيروس سي بالمجان، كما أكدت الوزيرة أن لولا تلك المبادرة كان من الممكن أن نتكبد خسائر كبيرة في الأرواح خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة أنه تم تقليل مدة انتظار إجراء الجراحات العاجلة من 400 يوم لتصل إلى 17 يومًا، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة أن مبادرات الصحة العامة كانت الداعم الأكبر للتصدي لوباء فيروس كورونا في مصر.

كما أشارت إلى فحص 28 مليون طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، بينهم 8 ملايين طفل تم فحصهم خلال الجائحة، مضيفة أنه تم تخصيص أكثر من 800 مركز للمتابعة وتقديم برامج التغذية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحسين الوجبة المدرسية حسب المؤشرات الصحية لكل طفل.

وتابعت الوزيرة أن مرض سرطان الثدي يعد ثاني سبب لوفاة السيدات في مصر، ومن هذا المنطلق تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية حيث تستهدف السيدات بداية من 18 عامًا وذلك بهدف تقديم الفحص والتوعية بضرورة الفحص الذاتي الدوري للثدي، والتي ساهمت في الاكتشاف المبكر لحالات سرطان الثدي وتقديم العلاج بالمجان، كما تم وضع البيانات التعريفية والوظيفية للمرأة وبيانات الصحة الإنجابية ضمن قاعدة البيانات وربطها بصندوق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل ودخل ثابت للسيدات غير العاملات، وذلك من خلال تخصيص مراكز صحة وتنمية الأسرة.

كما أضافت الوزيرة أن تم اكتشاف الأطفال الذين كانت تحتاج حالتهم الصحية لإجراء عملية زراعة قوقعة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتي تتطلب تلك العملية إجراءها قبل عمر 5 سنوات حتى لا يفقد الطفل فرصته في السمع مدى الحياة، لذلك تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وتم إدراج خانة السمع في شهادة الميلاد لضمان للطفل حياة صحية كريمة، كما أشارت الوزيرة إلى مبادرة الاهتمام بصحة الأم والجنين والتي تم إدراج فحوصات المقبلين على الزواج من السيدات، للكشف عن أمراض الزهري والإيدز وفيروس بي ومنع انتقالها من الأم الحامل إلى الجنين لضمان أيضًا حق الطفل في حياة سليمة خالية من الأمراض.

وتابعت أنه تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، في شهر يونيو الماضي لضمان مستوى جيد من الصحة للمواطنين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البنك الدولي أكد أن كل دولار يتم إنفاقه على مبادرات الصحة العامة يساهم في توفير 2.5 دولار على أرض الواقع.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تقديم خدمات الفحص والعلاج بالمجان للأشقاء الأفارقة في عدد من الدول الأفريقية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي بالإضافة إلى تدريب الفرق الطبية هناك وتوفير الأدوية واللقاحات والأمصال، كما تم إدراج نزلاء السجون ضمن مبادرات الصحة العامة وتقديم الدعم النفسي والخدمات الصحية والوقائية للحماية من أمراض فيرس سي وبي والدرن والإيدز وذلك بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، كما تم توفير ألبان الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة خلال جائحة كورونا وصرفها لمدة تكفي 3 شهور مقدمًا.

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