محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولى الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية المهرجانات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية فى تكوين الفكر والسلوكيات الإيجابية لدى النشء والشباب وكذا التوعية وتسليط الضوء على أهم المظاهر الجمالية والحضارية للمحافظة، مما يعد من عوامل جذب الإستثمارات والتنشيط السياحي والاقتصادي.جاء ذلك خلال افتتاحه لمهرجان البحيرة الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة بمدينة كوم حمادة، والتى تعد من أكبر بطولات الخيول العربية الأصيلة على مستوى الشرق الأوسط ويستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 200 جواد عربي "أول يومين ١٢٠ حصان مشاركة بمسابقة الجمال واليوم الثالث ١٠٠ فى مسابقة الأدب" من 6 دول سوريا والعراق والسعودية والإمارات والمغرب وليبيا.وأعلن محافظ البحيرة عن انطلاق المهرجان وشهد بعض من فقرات المهرجان والذى تضمن عروضًا ومسابقات لجمال الخيل وأدب الخيل بحضور عدد من الحكام من دول سوريا والأردن للتحكيم فى مسابقة جمال الخيل وحكام مصريين للتحكيم فى مسابقة أدب الخيل.هذا ويؤكد اللواء هشام آمنة أن محافظة البحيرة تسعى جاهدة لتنشيط السياحة الداخلية والاستفادة من كل المقومات السياحية بها واستثمار مقوماتها المختلفة، سواء كانت سياحة أثرية متمثلة فى مدينة رشيد الأثرية والتي تلقى دعمًا ورعاية كبيرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوضعها على الخريطة السياحية أو تنمية مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، وأيضًا سياحة رياضية متمثلة فى مهرجان البحيرة الدولي للخيول العربية الأصيلة، والذى يقام للعام الرابع عشر على التوالي بمدينة كوم حمادة.كما أكد محافظ البحيرة أن العروض التى تم تنظيمها على هامش المهرجان لمسيرة من حملة الأعلام والفقرات الرياضية لبراعم الشباب والرياضة وفقرة التنورة لإدارة الثقافة والمعرض الذى نظمته مدارس كوم حمادة وتضمن المشغولات الفنية واليدوية والرسوم وفنون الخط ومنتجات المدارس الفنية من ألبان وخضر والمناحل ومنتجات الهاند ميد والرسومات والخط العربى والزخرفة، مشيرًا إلى أن المهرجان أرسل رسالة حب وتأييد لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومباركة كل قراراته والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية وقراراتها الحكيمة.