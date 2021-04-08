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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تطالب روسيا بخفض قواتها على الحدود الأوكرانية

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:15 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، روسيا لخفض عدد قواتها على الحدود الأوكرانية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، اليوم الخميس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عددًا من المسائل الدولية، على رأسها آخر المستجدات في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الكرملين، في بيان له، أن بوتين وميركل تبادلا خلال المكالمة الآراء بشأن المسائل المتعلقة بتسوية النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن كلاهما أعربا عن قلقهما إزاء زيادة التوترات في دونباس.

وذكر البيان أن الرئيس الروسي لفت اهتمام المستشارة الألمانية إلى "التصرفات الاستفزازية من قبل كييف التي تزيد في الآونة الأخيرة بشكل منهجي من حدة التوتر عند خط التماس" في جنوب شرقي أوكرانيا.

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