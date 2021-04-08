محافظ بني سويف: الدولة في عهد الرئيس نفذت خطوات غير مسبوقة لدعم المرأة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية نفذت على مدار الـ7 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوات غير مسبوقة في دعم وتفعيل وتعظيم دور المرأة المصرية في شتى المجالات باعتبارها شريكًا أساسيًا وركيزة داعمة لجهود تحقيق التنمية المنشودة، التي قد تحقق بعضها وأصبح واقعًا ملموسًا نشهده ونفخر به نحو مستقبل مشرق نتطلع ونطمح إليه جميعا.وأشار المحافظ إلى أن المشاركة المميزة للسيدة قرينة رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإطلاق عام المرأة 2021 تحت شعار "المرأة والمستقبل"والتي عقدت بالمغرب، جسدت بشكل واضح اعتزام الدولة المصرية مواصلة دعم وتمكين المرأة بشكل أوسع ومتنوع، ودليل دامغ على التقدير والاحترام لدور المرأة ونضالها من أجل استقرار الوطن، والحفاظ على مكتسباته.جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، لتكريم القيادات النسائية المتميزة بمحافظتي بني سويف والفيوم بفندق أوبرج الفيوم، وفي حضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السيدة دينا عبدالفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف وعدد من عضوات مجلسي النواب والشيوخ ببني سويف والفيوم.وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالقيادات النسائية المتميزة،والذي نظمه منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، الواعدة، مشيرا إلى أن تنظيم المؤتمر على أرض محافظة الفيوم إحدى محافظات الصعيد يعد تأكيدًا على أهمية هذا الإقليم بشكل عام،والمكانة اللائقة والأكثر تأثيرًا لسيدات صعيد مصر في مختلف المجالات، منوها عن تقديره لمحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري على الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال، ومثنيًا على التعاون المميز مع منظمي الاحتفالية، والذي ساهم في ظهور الاحتفالية بالشكل الذي يليق بواحدة من أهم محافظات الإقليم الواعد،ويليق بنخبة من سيدات مصر العظيمات والرائدات اللائي ضربن أفضل الأمثلة في العمل والتميز في مختلف الميادين.وعبر محافظ بني سويف عن ثنائه وتقديره للمنتدى والذي يضم 50 سيدة من سيدات مصر الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، والذي يعتبر كيانًا مؤسسيًا مميزًا للمرأة المصرية التكنوقراط،حيث تمثل تلك الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم امتدادًا لجهود المنتدى في دعم مشاركة المرأة في أن تكون رقمًا رئيسيًا في صناعة مستقبل وطننا وتحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية شاملة ومستدامة.