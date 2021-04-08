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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يستقبل أجهزة مناظير تشخيصية وعلاجية بـ2.6 مليون جنيه

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:04 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، المهندس سعيد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول والوفد المرافق له وذلك لإهداء المحافظة أجهزة مناظير (منظار جراحة عامة لعدد من التخصصات الطبية تشخيصي وعلاجى) لمستشفى مطروح العام بتكلفة 2.6 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية الفعالة للشركة بحضور ديفيد شى المدير الإقليمى لشركة أباتشي الأمريكية وجريكى ماكدونلد المدير العام لشركة خالدة للبترول الدكتور وائل نبيل عميد كلية طب الاسكندرية والدكتور باسم نشأت مدير إدارة المستشفيات جامعة الاسكندرية ونخبة من أطباء جامعة الاسكندرية والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من قيادات شركة خالدة للبترول.

ووجه محافظ مطروح الشكر لشركة خالدة لجهودها لخدمة المجتمع المحلى والمساهمة بالتعاون مع محافظة مطروح فى دعم منظومة الصحة الارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة مطروح متمنيا مزيد من التعاون وتعزيز المشاركات المجتمعية للشركة لدعم المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة بعدد من المجالات بالمحافظة.

وأهدى محافظ مطروح درع المحافظة للمهندس سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة للبترول تقديرا لدورها المجتمعي الهام المدير الإقليمى لشركة هاليبرتون ودرع المحافظة للدكتور وائل نبيل عميد كلية طب اسكندرية، بالإضافة إلى شهادات تقدير لنخبة من الأطباء بجامعة الإسكندرية لتعاونهم الدائم فى دعم الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

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