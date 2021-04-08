زيارتان استثنائيتان لنزلاء السجون في رمضان

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء زيارتين استثنائيتين على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك بمناسبة استقبال شهر رمضان المعظم وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.ويحرص قطاع السجون تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.