مصر للطيران تسير غدا 70 رحلةً بمطار القاهرة

تسير مصر للطيران غدًا الجمعة، 70 رحلة جوية بمطار القاهرة الدولي بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لارناكا، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، أثينا، جوبا، بودابيست، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، إربيل، و20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5642 راكبًا.وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.