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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تسلا» تنتقد الموافقة المطولة في ألمانيا لإنشاء مصنع السيارات

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:00 م
تسلا ألمانيا لإنشاء
تسلا ألمانيا لإنشاء مصنع السيارات
منار أحمد
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وجهت شركة تسلا لصناعة السيارات الأمريكية، اليوم الخميس، العديد من الانتقادات لعملية الموافقة المطولة في ألمانيا لمصنع السيارات الذي تشيده بالقرب من برلين.

وقالت الشركة العالمية، إنه يجب على البلاد قطع الروتين لتسريع المشاريع التي تساعد في مكافحة تغير المناخ.

وأضافت في خطاب- وفق قناة العربية- أنه "مزعج بشكل خاص أنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني واضح للموافقة النهائية على المصنع بعد 16 شهرًا من تقديم تسلا لطلبها. حيث أوشكت الشركة على الانتهاء من بناء المنشأة وتهدف إلى بدء الإنتاج في يوليو".

وكرد فعل، قالت الشركة في الرسالة الموجهة إلى محكمة إقليمية في برلين، إن تسلا تعلمت بشكل مباشر أن العقبات في إجراءات الموافقة في ألمانيا تبطئ التحول الصناعي الضروري. وهذا يثبط الاستثمارات الضرورية في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية ويجعل من المستحيل عمليا على ألمانيا تحقيق أهدافها المناخية.

من جانبها، قالت متحدثة باسم مستشارية براندنبورج، وهي الولاية التي تدشن فيها تسلا مصنعها، في رسالة بريدية، "إن السلطات غير مسموح لها قانونًا بالتمييز بين المشاريع التي تبدو صديقة للمناخ وتلك التي قد تكون ملوثة. وقالت إن حكومة الولاية شكلت فريق عمل لدعم عملية الموافقة على مصنع تسلا".

بدوره، غرد وزير النقل الألماني، أندرياس شوير دعمًا لرسالة تسلا، داعيًا ألمانيا إلى "تبسيط إجراءات الموافقة وتقليل البيروقراطية وتعزيز الابتكار.

يأتي ذلك، فيما وصفت تسلا عملية الموافقة الألمانية بأنها "عفا عليها الزمن، وأكدت على ضرورة تغييرها لإعطاء الأولوية للمشاريع التي تساعد في مواجهة تغير المناخ.

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