خطوة بخطوة.. كيف تعلمين طفلك الرفق بالحيوان؟

من الواجب علي كل أم غرس صفات حميدة بنفس طفلها بأن تمثل قدوة له فى تصرفاتها، فتربية حيوان اليف داخل المنزل والتعامل معه يمنح الطفل صفات حميدة، مثل الرحمة والعطاء دون مقابل، وهناك نصائح للأمهات لغرس صفة الرفق بالحيوان في نفوسهم.

- لا تكونى قاسية على طفلك فهو يتعلم الرحمة منك.

-إذا كان له أخ لا بد من التعامل والتعاون بينهما.

- شاركيه في أنشطة عديدة بينها الرفق بالحيوان.

- الإقدام على مساعدة الكبير خاصة أمام طفلك.

- إذا رأيت حيوانًا أليفًا في الشارع سارعى على مساعدته من خلال تقديم طعام.

- استخدمى القصص في تعلم الطفل للصفات الحميدة، مثل الرحمة والتعاون مع الغير.

- أخبرى صغيرك أن الله يحب الرحماء من خلال قصص الأنبياء، فالأديان السماوية تحث على الرحمة.

