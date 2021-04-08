وزير التموين يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بشبرا الخيمة

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، مساء الخميس، معرض "أهلًا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.وقال عربي أحمد، وكيل وزارة التموين في القليوبية، إنه تم الإعداد لـ12 معرضًا على مستوى المحافظة، بواقع معرض بكل مدينة ومعرضين في بنها وشبرا الخيمة بحي شرق وغرب، لعرض السلع بأسعار مخفضة من 10 حتى 15%.وتابع وكيل تموين القليوبية أنه جاري تكثيف الحملات للمرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع الرمضانية في الأسواق والمحال، وبيان السلع منتهية الصلاحية المخزنة من العام الماضي.وتوفر المعارض جميع متطلبات المواطن من خلال عرض لحوم وسلع غذائية ورمضانية بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع