البورصة تختتم الأسبوع على صعود جماعى.. و«السوقى» يربح 5.8 مليار جنيه

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات نهاية الأسبوع- اليوم الخميس على صعود جماعى، بدعم من عمليات شراء مؤسسية على أغلبية أسهم السوق، خاصة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 642.388 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 10303 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 3976 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67%، ليغلق عند مستوى 2794 نقطة.