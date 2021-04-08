قمة الثماني الإسلامية تطالب بضرورة تأمين لقاح كورونا لشعوبها

أكد رؤساء الدول والحكومات المشاركون في قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي (الثماني الإسلامية النامية)، أهمية الاستثمار في الشباب وضرورة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى شعوب المنظمة، وبذل الجهود اللازمة لإنتاجه محليًا باعتباره أولوية ملحة وإزالة جميع الموانع التي تحول دون ذلك.وشدد رؤساء الدول والحكومات خلال اجتماعهم الذي افتراضيًا اليوم الخميس بدكا في بنجلاديش- على الميزة النسبية الأهم التى تتمتع بها دول المنظمة، وهي تنامي نسبة الشباب بين شعوبها، مؤكدين ضرورة تشجيع جميع المبادرات المشتركة؛ لتمكين الشباب وتأهيلهم وضمان انخراطهم بشكل أكبر؛ ليكونوا طليعة لتحقيق التقدم المنشود، وبخاصة في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في ظل عالم ما بعد كورونا.من جانبها أكدت رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة أن جائحة كورونا وتداعياتها أظهرت أهمية تفعيل أطر التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادى ( الثماني الاسلامية النامية).وأشارت حسينة- وهي الرئيسة الحالية للمنظمة- إلى أن أزمة (كوفيد-19) وتداعياتها فرضت تحديات كبيرة وإضافية على العالم، خاصة الدول الثماني الأعضاء، وفي مقدمتها ضرورة توفير لقاح للوقاية من هذا الفيروس وضمان تحصين شعوبنا، مؤكدة ضرورة عدم احتكار أطراف بعينها انتاج وتوزيع اللقاح.وشددت رئيسة وزراء بنجلاديش على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الذين ينتمون لثلاث قارات لضمان تحقيق التنمية والتقدم لمصلحلة شعوبنا والعمل على عقد اجتماعات متنوعة على كل المستويات بمختلف القطاعات ذات الصلة بالبنية التحتية والبنية الأساسية الرقمية والتكنولوجيا والشباب.من جانبه، أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على الإمكانيات الواعدة الضخمة للدول الثماني الإسلامية النامية، والتي يزيد عدد سكان عن مليار ومائة مليون نسمة بناتج اقتصادي إجمالي يناهز 4 ترليونات دولار؛ ما يضع المنظمة في طليعة دول العالم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.وحرص الرئيس الإندونيسي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة- على تحديد عدد من الأولويات كخريطة طريق للمنظمة، وفي مقدمتها ضرورة ضمان وصول لقاح "كوفيد- ١٩" إلى شعوب الدول الأعضاء كهدف رئيسي وعاجلة، وضرورة دعم جميع كل الجهود الرامية لتوفير وإنتاح اللقاح.وشدد على ضرورة عدم احتكار إنتاج اللقاح وتوزيعه على دول العالم وتذليل أى عوائق واى عقبات تحول دون ذلك وكذا تشجيع التكنولوجيا الخاصة بإنتاج اللقاح.كما أكد ضرورة مساهمة دول المنظمة في عملية الانعاش الاقتصادى العالمي ما بعد جائحة كورونا بخاصة من خلال زيادة حجم التجارة البينية للدول الأعضاء ورفع معدلات نموها الاقتصادى.وطالب بتكامل وتعزيز الجهود المشاركة للدول الثمانى من احل تطوير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لأن هذه هى اعمدة اقتصاد المستقبل.. مشيرًا إلى الدور الرائد والمهم الذى يلعبه شباب هذه الدول في هذا الإطار، خاصة وأن عدد الشباب في الدول الإسلامية مرتفع للغاية، مقارنة بغيرها من المنظمات مثل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.. وشدد على حتمية الاستثمار فى الشباب، معتبرًا ذلك استثمارًا فى المستقبل.من ناحيته، استعرض رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين الجهود التي تبذلها بلاده وخططها لمواجهة تطاعيات جائحة كورونا، خاصة ما يتعلق بمساعدة الجامعات ومراكز البحوث العلمية المعنية بتوفير وإنتاج اللقاح.وأشار إلى النموذج الذي تقدمه ماليزيا في مجال توفير حزم الدعم المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضررًا بالجائحة، خاصة محدودي الدخل والنموذج الماليزي؛ لتأمين فرص تعليم أفضل عبر آليات البنية التحتية الرقمية؛ استنادًا للواقع الجديد الناجم عن تفشى الفيروس.وأعرب عن أمله في تعاون فعال أكبر بين الدول الأعضاء في مواجهة تداعيات الوباء ووضع استراتيجيات مشتركة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب للتغلب على التحديات القائمة.كما أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان- بدروه- أهمية وضع استراتيجيات فاعلة؛ لتمكين الشباب في الدول الأعضاء، في ضوء ما يشكلونه من نسبة أكبر لعدد السكان، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الابتكار لدى الشباب وضمان استيعابهم للتكنولوجيا وتطويرها، كأولوية رئيسية، خاصة شباب المخترعين والنشطاء والفنانين والصحفيين.وأشار إلى أن ما ذكره الفيلسوف محمد إقبال عن حتمية التغيير، كحقيقية أساسية في الكون والوجود، والتي تتأكد يومًا بعد يوم، خاصة في عالمنا اليوم الذى تغير كل شىء فيه، مؤكدًا أن "ما شهدناه في الفترة الأخيرة جراء تداعيات كورونا أثبت أنه ما من دولة تستطيع مواجهة هذه التحديات والتداعيات بمفردها".ولفت إلى أن الدول الأعضاء في هذا العالم المتغير من الضروري عليها أن تتعاون وتتشاطر خبراتها وتدشن مشروعات مشتركة، مقترحًا وضع خريطة طريق للدول الاعضاء تمكنها من حشد التمويل والموارد اللازمة وتامين البنية الاقتصادية والرقمية اللازمة للتعامل مع تداعيات كورونا.وأضاف أنه يجب اتخاذ إجراءات حاسمة لرفع حجم التبادل التجارة ببن الدول الاعضاء من ١٠٠ مليار دولار حاليا الى ٥٠٠ مليار دولار عام ٢٠٣٠، وتشجيع مبادرات جديدة فى هذا الاطار.كما أكد ضرورة وضع استراتيجيات للشباب وتشجيع انخراطهم بشكل اكبر فى الاقتصاد والعلوم وإقامة روابط بين المؤسسات العلمية والتدريبية وتحقيق الامن الغذائى فى الدول الاعضاء بالمنظمة.وأضاف أن جائحة كورونا التى ازهقت أرواح تناهز ثلاثة ملايين نسمة على مستوى العالم، بالإضافة الى خسائر بالآلاف المليارات من اللدولارات وفقدان الملايين لوظائفهم قد فرضت أهمية وضع اليات اقوى للتعاون وتبادل الخبرات بين دول المنظمة.وكانت أعمال القمة قد بدأت بتلاوة القرآن الكريم أعقبه بث فيلم تسجيلى حول الدول الأعضاء بالمنظمة وأهدافها.