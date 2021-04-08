تحرير 20 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

قاد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المنيا، أسفرت عن تحرير 20 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات بشوارع المنيا، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين.رافق نائب رئيس المركز خلال الحملة، إسماعيل حسين، مساعد رئيس حي شمال المدينة، وياسر مدين، وكيل إدارة الأمن وعضو من الإدارة القانونية، وتم خلالها المرور على المقاهي، المخابز، الأسواق، المطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.من جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن دور الوحدة المحلية لمركز المنيا والأحياء والقرى التابعة لها تنظيم مرور دوري مستمر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفض التجمعات، كالأفراح التي لا يلتزم مقيموها بالتدابير الصحية، وغلق مراكز الدروس الخصوصية.