رئيس مدينة مرسى مطروح: رصف شوارع المنطقة الطبية واستكمال السنوسية

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن رصف شوارع عمارات المنطقة الطبية بوسط المدينة، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة بناءً على الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة بالمدينة.وأكد جاب الله أنه جارٍ العمل في إعادة الشيء لأصله باستكمال رصف شوارع منطقة السنوسية بعد الانتهاء من مشروعات الغاز الطبيعي بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال حتي بعض شارع علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد والروضة والسنوسية وطريق الخروبة وجارٍ الانتهاء من طبقة الأساس تمهيدًا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتي الشوارع الفرعية خلف الإذاعة بناءً علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح للشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة للبدء في اعمال الرصف بشوارع الأحياء والعزب بالتزامن مع تمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة تيسيرًا على سيارات المواطنين والطوارئ لحين رصف تلك المناطق.