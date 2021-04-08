كوريا تستأنف التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» بعد تعليقه ليوم واحد

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها ستستأنف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد يوم واحد من تعليقه لفئات معينة بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة، مؤكدة أنها ستحسم هذه القضية رسميا نهاية الأسبوع.ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، فقد قررت البلاد إيقاف استخدام اللقاح، أمس الأربعاء، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما ومدرسي التربية الخاصة والممرضات في المدارس.وشددت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية على الحاجة إلى استمرار برنامج التطعيم على مستوى البلاد، لأن فوائد اللقاح تفوق مخاطره المحتملة، وقالت إن فريقا من الخبراء سيراجع بدقة الحالات الأخيرة لجلطات الدم في الداخل والخارج، وسيعلن النتيجة خلال نهاية الأسبوع.