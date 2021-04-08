فى يوم التراث..عرض «العجيبة الثامنة» احتفالًا بمئوية ثروت عكاشة

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة والنصف مساء اليوم٬ بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، أمسية بعنوان "عكاشة: الذي منح المستحيل فرصة"، احتفالا باليوم العالمي للتراث ومئوية ثروت عكاشة.تتناول الأمسية دور الراحل ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق في انقاذ معبدي ابو سمبل بعد بناء السد العالي وتعرضهما للغرق، فيما عرف بحملة "انقاذ آثار النوبة"، وتوجيهه للمبدعين والفنانين لتوثيق عملية النقل من خلال ابداعاتهم.تتضمن الأمسية عرض الفيلم النادر" العجيبة الثامنة" للمخرج العالمي جون فيني الذي يستعرض أكثر من 80 لوحة فنية وعشرات الاسكتشات التي رسمها الفنان حسين بيكار لعملية نقل المعبدين، يصاحب الأمسية القصيد السيمفوني "أبو سمبل" لعزيز الشوان عزف رباعي الكلارنيت balance quartet، ويعقبه محاضرة للمعماري حمدي السطوحي تحمل عنوان "أبو سمبل: درس الماضي والمستقبل".