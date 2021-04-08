البريد يطلق خدمة «UGOTBOX» باستخدام أحدث النظم والتطبيقات العالمية

أطلقت هيئة البريد المصري خدمة "UGOTBOX" بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن خدمة "UGOTBOX" تُتيح للعملاء الحصول على عنوان داخل الولايات المتحدة الأمريكية عند التسجيل مجانًا على موقع ugotbox.com ليتمكن العميل من تجميع أوامر الشراء من متاجر الولايات المتحدة بالإضافة إلى توفير مساحة تخزين مجانية لمدة 30 يومًا تمكن فريق العمل من ضم جميع الشحنات في شحنة واحدة عند طلب الشحن إلى مصر مما يقلل تكاليف الشحن الدولي ويقدم خدمة متميزة للحصول على ثقة العملاء.وأوضح الدكتور شريف فاروق ان من اهم المميزات التي ينفرد بها البريد المصري في خدمة "UGOTBOX" أنها معفاة من الضريبة داخل الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم معاملة وكيل شحن البريد المصري في الولايات المتحدة معاملة التجارة الحرة بما يضمن قيمة تنافسية عالية وجودة متميزة مع ضمان توصيل الشحنة للعملاء في أي مكان في مصر.أضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الخدمة تأتي استكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة هي البداية وسوف يتم إتاحة التسوق من دول أخرى عبر هذه الخدمة قريبًا.