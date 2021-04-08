«النقل» تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمترو والسكة الحديد

ناشدت وزارة النقل المواطنين الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم داخل مرفق السكة الحديد، لمواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الهيئة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية بتعقيم القطارات والمحطات والأرصفة.وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، أن شركة مترو الأنفاق تتابع أعمال تعقيم المحطات والقطارات والأرصفة لمواجهة فيروس كورونا، إلى جانب ذلك هناك تشديدات على ضرورة ارتداء الكمامة خلال التواجد داخل المرفق.