السعودية: إصابات كورونا اليومية تتجاوز 900 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 395 ألفًا و854 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 469 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 381 ألفًا و658 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 9 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.728 حالة منذ بداية الجائحة، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة ليصل إلى 874 حالة.