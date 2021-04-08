روسيا: ليس لدينا العدد الكافى من المهاجرين لتنفيذ خططنا الطموحة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن عدد المهاجرين إلى روسيا انخفض بشكل كبير خلال العام الماضي، وأصبح غير كاف لتنفيذ مشاريع البلاد الطموحة.وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي، إن عدد المهاجرين الوافدين إلى بلادنا أصبح قليلاً جدًا خلال العام الماضي، وليس لدينا ما يكفى من هؤلاء المهاجرين لتنفيذ خططنا الطموحة.وتابع في رده على سؤال عما إذا كان الكرملين يرصد نموًا في الموقف السلبي تجاه المهاجرين من قبل المواطنين الروس: "لكي أكون صادقًا، لست على دراية بمواد أي بحث اجتماعي حول موقف الروس تجاه المهاجرين، لذلك لا يمكنني التعليق على هذا ولن أفعل".وذكرت وزارة الداخلية الروسية في وقت سباق، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين العاملين في البلاد انخفض بنسبة 40% العام الماضي.وأوضحت الوزارة أنه بعدما كان عدد المهاجرين المقيمين في البلاد يتراوح عادة بين 9 إلى 11 مليون شخص في السنوات السابقة، تراجع عددهم في العام الماضي إلى حوالي 5٫5 مليون شخص، بينهم نحو 900 ألف لديهم تصاريح إقامة دائمة أو مؤقتة.