اليوم.. التعليم تعلن جدول الامتحان التجريبي للثانوية العامة

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول الامتحان الإلكتروني التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي.وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمديريات التعليمية تنبيهات بالتأكد من كفاءة الشبكات الإلكترونية داخل المدارس الثانوي، وعمل حصر لكافة المدارس التي بها أي مشاكل للعمل على صيانتها وتجهيزيها قبل انطلاق الامتحانات التجريبي للثانوية العامة نهاية الشهر الجاري.كما تم التشديد على مديري المديريات التعليمية، للقيام بعمل زيارات ميدانية للمدارس الثانوي والتأكيد من تجهيزيها، إضافة إلى عمل لجان لمتابعة تجهيز المدارس وتبليغ المركز التكنولوجي بالوزارة، بأي عوائق بالمدارس تعيق سير الامتحانات الإلكترونية الثانوية العامة.