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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد جلال يشهد الليلة الثامنة لمسرحية «ألمظ وسى عبده» بالبالون

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:53 م
خالد جلال
خالد جلال
خالد حماد
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شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الليلة الثامنة للعرض المسرحى "ألمظ وسي عبده"، أمس الأربعاء، على مسرح البالون بالعجوزة.

وأشاد جلال بالعرض وتميز أداء أبطاله، مؤكدًا أن مثل هذه العروض تحرص وزارة الثقافة على تقديمها لإلقاء الضوء على رموز فنية، أثرت المجال وسجلت أسماءها فى تاريخ عالم الفن، وحرص جلال على تحية أبطال العرض والتقاط الصور التذكارية معهم على خشبة المسرح.

"ألمظ وسي عبده" يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، مشاركة صوتية وسينمائية لسيدة المسرح العربي الفنانة "سميحة أيوب"، والبطولة للفنانين "مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، أحمد الشريف، طارق مرسي، محمد عمر، عماد عبدالمجيد، محمد الخيام، صابر عبدالله، محمد طلبة، نورهان صالح، والطفلة ملك مازن".

العرض إخراج مازن الغرباوى، تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي تصميم دعاية مصطفي عوض، تنسيق مناظر سماح نبيل، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر.

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