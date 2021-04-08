دينا فؤاد: سعيدة بدور بنت البلد في مسلسل «اللي مالوش كبير»

تراهن الفنانة دينا فؤاد على نجاح شخصية "قدرية"، والتي تجسدها في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذى سيعرض حصريًا على شاشة "cbc" رمضان المقبل، بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز.وأعربت عن سعادتها بتقديم شخصية "قدرية"، وهي شخصية لبنت البلد الجدعة، وأنها تتطلع لعرض المسلسل خلال شهر رمضان على شاشة "سي بي سي".وتواصل دينا فؤاد إبداعها بتقديم جميع الأنماط والشخصيات المختلفة من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير"، وشخصية جديدة بشكل جديد ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك"، وجوانب الشخصية وطريقة أدائها.وتتمرد في أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير" على جميع الشخصيات التي قدمتها، وتظهر بصورة فتاة بنت بلد تتميز بـ"الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد"، وتواجه منعطفات درامية في حياتها، حيث تحمل شخصية "قدرية" الكثير من التفاصيل داخل الأحداث، وتعتبر محركا محوريا لأحداث العمل الذى يدور في إطار اجتماعي، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامي شيق.ويشارك في بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير" النجوم أحمد العوضي، خالد الصاوي، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومدير تصوير أحمد زيتون.يذكر أن مجلة "زهرة الخليج" احتفت، في عددها الصادر اليوم الخميس، بالنجاح الكبير الذى حققته وجه القمر دينا فؤاد، مؤخرا، عبر مسلسلها "جمال الحريم" الذى أحدث ضجة كبيرة في مصر والوطن العربي، وأفردت المجلة على صفحاتها حوارا مطولا أجرته معها للحديث عن التجربة، وأيضا عن مشاركتها في مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.