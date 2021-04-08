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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة تعلن استمرار تطعيم العاملين بالسياحة ضد كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:10 م
تطعيم العاملين بالسياحة
تطعيم العاملين بالسياحة ضد كورونا
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان عن استمرار تطعيم العاملين في المحافظات الساحلية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس بين العاملين، خصوصًا مع بدء فصل الصيف الذي يعد موسم السياحة في مصر.

وكانت وزيرة الصحة والسكان شهدت تطعيم المرشدين العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح فيروس كورونا المستجد، من داخل مستشفى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co/3gURgYJ

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