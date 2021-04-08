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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 33 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال شهر بالمنيا

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:59 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أكد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحلية القروية الثمانية (طوخ الخيل، دمشير، تلة، بني محمد سلطان، صفط الخمار، نزلة حسين، بني أحمد الغربية، البرجاية) التابعة لمركز المنيا تمكنت على مدار شهر من إزالة 33 مخالفة تعدٍّ متنوعة، بينها 17 مخالفة تعدٍّ على أراضي زراعية بإجمالي 9 قراريط، و13 مخالفة تعدٍّ على أملاك الدولة على مساحة 575 مترًا.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها فضلًا عن إزالة 3 مخالفات تعدٍّ بالمخالفة للقانون 119 أبنية على مساحة 104 أمتار.

وأكد «مؤمن» علي أمين مدير وحدة رصد التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمجلس مدينة المنيا أنه تم رصد هذه المخالفات وإعداد تقرير بها وعرضه على رئيس المدينة، وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابات التحقيق.

ومن جانبه شدد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا على استمرار الحملات وإزالة المخالفات أولًا بأول، محذرًا من التهاون والتقاعس في التعامل سواء من الرصد المبكر أو التعامل في المهد مع المخالفات.

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