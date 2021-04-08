الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة فلسطينيين بعد مداهمة عقارهم في مدينة الخليل.وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من عائلة أبوصبيح، بعد مداهمة عمارة سكنية في منطقة "عقبة أنجيلة" بالخليل.