بسبب كورونا.. دير مارمينا بمريوط يغلق أبوابه أمام الزائرين

أعلن دير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، عن اعتذاره لعدم استقبال الزوار سواء من المصريين أو الأجانب.وقال الأنبا كيرلس أسقف ورئيس الدير: نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، يعتذر الدير عن استقبال الزوار سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الاباء الكهنة أو اسر الآباء الرهبان وذلك ابتداء من السبت المقبل وحتي4 مايو المقبل.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.