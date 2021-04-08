أستاذ أمراض قلب: 40% فقط من مرضى الكوليسترول يلتزمون بتناول العقاقير

أعلن الدكتور محمد صبحي أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية لأبحاث وتعليم ومكافحة أمراض القلب والشرايين والمحافظ الإقليمي للجمعية الأمريكية للقلب في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن هناك بعض العقاقير الجديدة التي يتم تناولها لمرات أقل يمكنها المحافظة على مستويات الكوليسترول الضار تحت السيطرة.وأوضح أن الالتزام المثالي أو القريب من المثالي في تناول أدوية الكوليسترول تتيح إمكانية الوصول لهدف تخفيضه، مشيرا إلى إنّ 40% فقط من مرضى الكوليسترول يلتزمون بتناول العقاقير بانتظام خلال العام الأول من علاج الكوليسترول، ولهذا فإنّ توعية المرضى بأهمية الالتزام بعلاج الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة والحصول على الدعم الطبي اللازم يمكنه تحسين النتائج الإيجابية للعلاج بشكل ملحوظ."