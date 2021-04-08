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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد تكريم عدد من القيادات النسائية المتميزة

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:51 م
تكريم عدد من القيادات
تكريم عدد من القيادات النسائية المتميزة
بنى سويف - محمد حفيظ
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بدأت فعاليات تكريم عدد من القيادات النسائية المتميزة بمحافظتي بني سويف والفيوم، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها منتدى الخميسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وذلك بحضور محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ودينا عبدالفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وعدد من عضوات مجلس النواب والشيوخ ببني سويف والفيوم.

هذا ومن المقرر أن يتم تكريم 12 من القيادات النسائية المتميزة ببني سويف في مجالات العمل التنفيذي والأهلى والبرلماني، حيث سيتم تكريم 8 قيادات نسائية متميزة و5 نائبات بالبرلمان من محافظة بني سويف من عضوات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بقاعة فندق الأوبرج بمحافظة الفيوم.

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